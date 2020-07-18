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Фулхэм - Шеффилд Уэнсдей

Чемпионшип - 18 июля 2020

Футбол, Чемпионшип. Следите за матчем Фулхэм – Шеффилд Уэнсдей на Eurosport.ru! 18 июля 2020 года в 17:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Скотт Паркер или Гарри Монк? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Фулхэм и Шеффилд Уэнсдей и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Фулхэм и Шеффилд Уэнсдей, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

