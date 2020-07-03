Чарльтон Атлетик
    -
    22:15
    03.07.20
    Валли
    Миллуолл
      Чемпионшип • Тур 41
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Чарльтон Атлетик - Миллуолл
      Чемпионшип - 3 июля 2020

      Футбол, Чемпионшип. Следите за матчем Чарльтон Атлетик – Миллуолл на Eurosport.ru! 3 июля 2020 года в 22:15 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Ли Бойер или Гэри Роветт? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Чарльтон Атлетик и Миллуолл и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Чарльтон Атлетик и Миллуолл, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить

      Комментариев нет