Сток Сити
    -
    15:30
    12.07.20
    Бет365 Стэдиум
    Бирмингем Сити
      Чемпионшип • Тур 43
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Сток - Бирмингем Сити
      Чемпионшип - 12 июля 2020

      Футбол, Чемпионшип. Следите за матчем Сток Сити – Бирмингем Сити на Eurosport.ru! 12 июля 2020 года в 15:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Сток Сити и Бирмингем Сити и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Сток Сити и Бирмингем Сити, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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