Суонси Сити
    -
    20:30
    26.07.20
    Либерти Стэдиум
    Брентфорд
      Чемпионшип • Полуфинал
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Суонси - Брентфорд
      Чемпионшип - 26 июля 2020

      Футбол, Чемпионшип. Следите за матчем Суонси Сити – Брентфорд на Eurosport.ru! 26 июля 2020 года в 20:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Стив Купер или Томас Франк? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Суонси Сити и Брентфорд и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Суонси Сити и Брентфорд, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить

      Комментариев нет