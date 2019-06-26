За полтора месяца до Евро-2004 «Ньюкасл» обыгрывал «Челси» 2:1. До конца матча оставалось минут 15, и тут защитник «сорок» Джонатан Вудгейт рухнул на газон, схватившись за бедро. В тот момент стало ясно – он точно не поедет в Португалию, где мог бы выходить в основе сборной Англии. Парня действительно ценили: Гари Спид называл его самым крутым напарником в карьере, а Робсон поставил Джонатана на четвертое место в списке лучших центрдефов АПЛ – сразу после Кэмпбелла, Фердинанда и Саутгейта.

Тот же Бобби очень красноречиво отрецензировал обидную травму Вудгейта. «У него на бедре расстегнулась молния, так бывает», – уверял мэтр. Самое удивительное, что ни серьезное повреждение, ни пропущенный чемпионат Европы никак не повлияли на планы мадридского «Реала». Тем летом у Флорентино Переса была четкая цель – подписать самого талантливого и перспективного британского защитника. Вероятно, босс «бланкос» так мечтал о Вудгейте, что врачи клуба намеренно провели медосмотр предельно лояльно: им явно не хотелось расстраивать Фло информацией о хронических травмах Джонатана. В итоге в карточке игрока появилось заветное слово «здоров», а «Ньюкасл» срубил 18 млн евро.

Дальше началась закономерная дичь. Хронологии травм на Transfermakrt еще не существовало, но история болезни все равно крайне подробная: едва долечив бедро, Джонатан слег с икроножной мышцей, а затем у него снова расстегнулась молния. Когда было совсем не о чем писать, европейские медиа дежурно сообщали: «Выход Вудгейта снова откладывается». Так продолжалось из месяца в месяц, пока в апреле 2005-го «Реал» сам не объявил: извините, но наш защитник сыграет лишь в следующем сезоне.

За месяц до дебюта англичанин сообщил, что после утомительного восстановления первый полный матч сделает его самым счастливым человеком в мире. «Это был ночной кошмар. По контракту ты не можешь пропускать матчи «Реала», поэтому я год провел между трибуной и процедурным кабинетом – ужасные ощущения», – признавался Джонатан позже.

Джонатан Вудгейт выступает за «Реал Мадрид», 2005 годGetty Images

Но лучше бы он и дальше заседал в випке. 22 сентября 2005 года Вудгейт наконец засветился в основе «Мадрида» против «Атлетика» из Бильбао. В середине первого тайма Хосеба Эчеберриа исполнил кросс в штрафную, старательный британец полетел головой на перехват, но случайно замкнул навес смачным (и, к сожалению, точным) ударом по воротам Касильяса. «Я воспринял это как проверку характера. Окей, автогол так автогол. Буду стараться, исправляться, бегать на угловые», – говорил Вудгейт.

Настрой не помог. Первая желтая, затем вторая – удаление. Привез гол и оставил команду в меньшинстве – вот это начало. «Моя мама сидела на стадионе. Она рыдала», – вспоминал Джонатан. «Реал» вытащил тот матч (3:1), но европейские медиа написали об этой победе три строчки. Главной темой стал первый за полтора года матч Вудгейта – журналисты клевали и бедного англичанина, и Переса, который его купил. Находились и те, кто оправдывал британца (в AS написали, что он наиграл на полторы желтых), но в целом защитника не жалели. Сейчас Джонатан вспоминает ту ситуацию с иронией, но фактически она его надломила.

Джонатан Вудгейт (за кадром) получает красную в матче «Реал Мадрид» – «Атлетик Бильбао», 2005 годGetty Images

Он утонул в травмах, не провел за «Реал» и десятка матчей (рекорд – две игры подряд) и вернулся в родной «Мидлсбро», где не ломался целый сезон. Правда, потом бедра и мышцы все равно помешали Вудгейту вернуться на топ-уровень. Последний всплеск Джонатана – три года в «Тоттенхэме», где он шедеврально подкалывал Павлюченко. Однажды Рома купил костюм D&G с тигриным принтом, а пока был на массаже, его брюки напялил Вудгейт. «Я похож на клоуна?» – спрашивал экс-игрок «Мадрида», расхаживая по раздевалке. «Ты похож на человека, который впервые надел D&G», – так якобы парировал СуперПав.

Там же, в «Тоттенхэме», Джонатан подружился с Бэйлом и сразу после перехода в «Реал» мудро посоветовал ему выучить испанский – жаль, что испанец заленился. Сейчас Гарет по-прежнему общается с Вудгейтом. Они переписываются почти после каждого матча – именно англичанин помогал Бэйлу справиться с давлением на «Бернабеу».

Вообще, период в «шпорах» был для Джонатана не слишком веселым. Харри Рэднапп откровенно прессовал защитника, требуя, чтобы тот ложился под нож. «Не можем понять, что с ним. Очередная операция – его последний шанс», – ворчал Харри осенью 2009-го. Спустя год «Тоттенхэм» не включил Вудгейта в заявку на чемпионат Англии – после этого он еще попинал мячик в «Стоке» и «Мидлсбро», завязал в 2016-м и пошел тренером в «Боро».

Джонатан Вудгейт во главе «Мидлсбро»Getty Images

Путь от молодежки до основы занял всего три года. Месяц назад великий Габриэль Батистута лениво намекнул, что хочет возглавить «Мидлсбро», но руководство выбрало Джонатана, который уже знаком с инфраструктурой и традициями клуба. В первом интервью Вудгейт заявил, что планирует играть в атакующий футбол и привлекать собственных воспитанников – этого хватило, чтобы фанаты в экстазе встретили нового коуча.

Пока непонятно, каким специалистом станет Джонатан с точки зрения тактики, но из него явно получится сильный психолог: после всех испытаний Вудгейт объяснит любому юниору, что его проблемы – ерунда, и нужно ценить каждое мгновение в футболе, а не ворчать, капризничать или сдаваться.

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