Бывший итальянский футболист Марко Боррьелло сообщил, что его соотечественник, легенда «Ромы» Франческо Тотти получил предложение возобновить игровую карьеру.

«Мне известно, что президент одного из английских клубов предложил Тотти вернуться в футбол. Это «Лидс» и Андреа Радриццани? Я не знаю», – приводит слова Боррьелло Daily Mail.

В 2010-2015 гг. Боррьелло и Тотти вместе выступали за «Рому».

Тотти на протяжении всей карьеры играл за «Рому». В 2017 году Франческо завязал с профессиональным спортом и работал в структуре родного клуба, но в июне 2019-го окончательно покинул «Рому».

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