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Боррьелло: «Английский клуб предложил Тотти возобновить карьеру»
Тотти под руководством Марсело Бьельсы – это было бы мощно.
Бывший итальянский футболист Марко Боррьелло сообщил, что его соотечественник, легенда «Ромы» Франческо Тотти получил предложение возобновить игровую карьеру.
«Мне известно, что президент одного из английских клубов предложил Тотти вернуться в футбол. Это «Лидс» и Андреа Радриццани? Я не знаю», – приводит слова Боррьелло Daily Mail.
- В 2010-2015 гг. Боррьелло и Тотти вместе выступали за «Рому».
- Тотти на протяжении всей карьеры играл за «Рому». В 2017 году Франческо завязал с профессиональным спортом и работал в структуре родного клуба, но в июне 2019-го окончательно покинул «Рому».
«Было бы лучше, если я умер». Тотти покинул «Рому» из-за ссоры с владельцами
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