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В Чемпионшипе появился игрок-гей. Он ведет анонимный твиттер и обещает совершить каминг-аут
Делайте ваши ставки, кто это.
В твиттер-аккаунте @FootballerGay, который, предположительно, принадлежит футболисту с нетрадиционной сексуальной ориентацией, появилось сообщение о грядущем каминг-ауте его владельца.
Как отмечает The Sun, аккаунт @FootballerGay был создан всего неделю назад и за этот срок набрал больше 17 тысяч подписчиков. 5 июля его владелец рассказал, что спустя годы признался в своей ориентации своей семье, а 6 июля сообщил, что у него назначена встреча с тренером и президентом клуба, за который он выступает.
На этой встрече игрок (по его словам, он выступает за одну из команд Чемпионшипа) собирается признаться работодателям, что он гей. «Я профессиональный футболист, в настоящий момент выступаю в Чемпионшипе. Я горжусь тем, что я гей, и скоро раскрою свою природу», – говорится в описании аккаунта @FootballerGay.
- Сейчас в Англии не выступает ни одного профессионального футболиста, который был бы открытым геем.
- В 2014 году бывший полузащитник «Астон Виллы», «Вест Хэма» и «Эвертона» Томас Хитцльспергер признался в том, что он гей.
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