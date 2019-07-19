17 июля «Хаддерсфилд» представил новую форму на сезон-2019/20. Сперва клуб насмешил болельщиков, а затем едва не напросился на проверку от футбольной ассоциации Англии (ФА).

Комплект от Umbro вышел с огромным логотипом главного спонсора команды – букмекерской конторы Paddy Power. Лого расположен по диагонали, из-за этого пришлось сдвинуть в центр эмблему клуба. В этой форме команда вышла на товарищеский матч.

Подобный дизайн нарушил правила ФА, согласно которым реклама спонсора должна умещаться в 200 квадратных сантиметров. По информации Sky Sports, ассоциация потребовала от «Хаддерсфилда» объяснений.

Сегодня, 19 июля, клуб показал новый комплект формы, заявив, что первый был розыгрышем.

В сезоне-2018/19 «Хаддерсфилд» занял последнее место в АПЛ.

Новый сезон команда проведет в Чемпионшипе.

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