Форма «Хаддерсфилда» с лентой как у выпускников – фейк. Клуб представил реальный комплект
Шутники переполошили болельщиков и ФА.
17 июля «Хаддерсфилд» представил новую форму на сезон-2019/20. Сперва клуб насмешил болельщиков, а затем едва не напросился на проверку от футбольной ассоциации Англии (ФА).
Комплект от Umbro вышел с огромным логотипом главного спонсора команды – букмекерской конторы Paddy Power. Лого расположен по диагонали, из-за этого пришлось сдвинуть в центр эмблему клуба. В этой форме команда вышла на товарищеский матч.
Подобный дизайн нарушил правила ФА, согласно которым реклама спонсора должна умещаться в 200 квадратных сантиметров. По информации Sky Sports, ассоциация потребовала от «Хаддерсфилда» объяснений.
Сегодня, 19 июля, клуб показал новый комплект формы, заявив, что первый был розыгрышем.
- В сезоне-2018/19 «Хаддерсфилд» занял последнее место в АПЛ.
- Новый сезон команда проведет в Чемпионшипе.
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