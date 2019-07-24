Eurosport
«Я недостаточно силен». Футболист-гей из Чемпионшипа передумал делать каминг-аут
Ну вот, а мы уже сидели с попкорном.
Футболист-гей из Чемпионшипа отказался от идеи сделать каминг-аут и удалил твиттер-аккаунт The Gay Footballer. Медиа успели заметить его последнее сообщение.
«Я думал, что я сильнее, но оказался неправ. Называйте меня как угодно, унижайте и высмеивайте, но я не могу этого изменить. Я недостаточно силен, чтобы сделать это. Не забывайте, что у меня есть чувства. Я не могу никого убедить, но я не обманываю. Так что я не стану этого делать», – цитирует футболиста-анонима The Guardian.
- Сейчас в Англии не выступает ни одного профессионального футболиста, который был бы открытым геем.
- В 2014 году бывший полузащитник «Астон Виллы», «Вест Хэма» и «Эвертона» Томас Хитцльспергер признался в том, что он гей.
В Чемпионшипе появился игрок-гей. Он ведет анонимный твиттер и обещает совершить каминг-аут
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