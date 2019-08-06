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Sky Sports: Руни возвращается в Англию и станет играющим тренером «Дерби Каунти»
Завершать карьеру Уэйн будет все же на родине.
Нападающий «Ди Си Юнайтед» Уэйн Руни прибыл в Англию для завершения перехода в «Дерби Каунти» в качестве играющего тренера.
Руни видит в переходе в клуб Чемпионшипа отличную возможность получить опыт тренерской работы и быть ближе к семье, сообщает Sky Sports.
- Уэйн подписал контракт с «Ди Си Юнайтед» в июне 2018 года.
- В 23 матчах MLS-2019 он забил 11 мячей и сделал 6 ассистов.
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