Нападающий «Ди Си Юнайтед» Уэйн Руни прибыл в Англию для завершения перехода в «Дерби Каунти» в качестве играющего тренера.

Руни видит в переходе в клуб Чемпионшипа отличную возможность получить опыт тренерской работы и быть ближе к семье, сообщает Sky Sports.

Уэйн подписал контракт с «Ди Си Юнайтед» в июне 2018 года.

В 23 матчах MLS-2019 он забил 11 мячей и сделал 6 ассистов.

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