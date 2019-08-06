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Руни с зимы 2020 года станет играющим тренером «Дерби Каунти»
Будет зажигать на родной земле.
Нападающий «Ди Си Юнайтед» Уэйн Руни вернулся в Англию и стал игроком «Дерби Каунти».
33-летний футболист подписал контракт на 18 месяцев и начнет выступление за клуб с января 2020 года по окончании сезона в MLS. Его соглашение с «Дерби» предусматривает продление на год по итогам полуторагодичного пребывания.
Карьеру игрока Уэйн совместит с должностью тренера, чтобы подготовиться к менеджерской работе.
- Уэйн подписал контракт с «Ди Си Юнайтед» в июне 2018 года.
- В 23 матчах MLS-2019 он забил 11 мячей и сделал 6 ассистов.
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