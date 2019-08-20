Форвард из Чемпионшипа изобрел классный способ реализации пенальти – он подходит к мячу вразвалочку
Парень без нервов.
Форвард «Чарльтона» Лайл Тэйлор оригинально реализовал пенальти, который спас ничью в матче Чемпионшипа против «Барнсли» – 2:2.
29-летний страйкер вместо разбега пешком подошел к мячу и пульнул его в угол.
- В сезоне-2019/20 Тэйлор забил три мяча в трех матчах.
- В прошлом сезон «Чарльтон» играл в третьем английском дивизионе, там Лайл забил 22 мяча в 44 играх, причем 8 – с пенальти.
- Некоторые из них Тэйлор исполнил в похожем стиле, включая удар в серии пенальти полуфинала плей-офф за право сыграть в Чемпионшипе.
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