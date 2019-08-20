Twitter

Форвард из Чемпионшипа изобрел классный способ реализации пенальти – он подходит к мячу вразвалочку

Форвард из Чемпионшипа изобрел классный способ реализации пенальти – он подходит к мячу вразвалочку
Eurosport

1 час назад

Парень без нервов.

Форвард «Чарльтона» Лайл Тэйлор оригинально реализовал пенальти, который спас ничью в матче Чемпионшипа против «Барнсли» – 2:2.

29-летний страйкер вместо разбега пешком подошел к мячу и пульнул его в угол.

  • В сезоне-2019/20 Тэйлор забил три мяча в трех матчах.
  • В прошлом сезон «Чарльтон» играл в третьем английском дивизионе, там Лайл забил 22 мяча в 44 играх, причем 8 – с пенальти.
  • Некоторые из них Тэйлор исполнил в похожем стиле, включая удар в серии пенальти полуфинала плей-офф за право сыграть в Чемпионшипе.

Вратарь «Плимута» попросил о помощи и выбросил мяч в аут, а соперники забили гол

Eurosport на Android

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте