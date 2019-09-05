У защитника «Халла» Ангуса Макдоналда диагностировано онкологическое заболевание.

«Халл» с грустью сообщает, что у Ангуса Макдоналда диагностирован рак кишечника на ранней стадии. Ангус продемонстрировал большую силу характера своей реакцией на эту новость. Вся семья «тигров» объединилась, чтобы продемонстрировать Ангусу любовь и поддержать его в процессе выздоровления. Его физическое и психологическое состояние – наш главный приоритет на данный момент.

Клуб любезно просит болельщиков и средства массовой информации проявить уважение к личной жизни Ангуса и его семьи в этот нелегкий период времени. Дальнейшие новости о состоянии здоровья футболиста будут сообщаться клубом», – говорится в заявлении на сайте «Халла».

26-летний защитник отыграл за «Халл» 13 матчей в Чемпионшипе за два сезона.

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