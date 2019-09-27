Игроки «Дерби Каунти» из Чемпионшипа засиделись в баре, и дело закончилось большой бедой. Часть компании попала в автомобильную аварию, в которой капитан команды Ричард Кио травмировал колено и выбыл как минимум до следующего сезона.

Начиналось все достаточно невинно. «После тренировки во вторник у нас были запланированы командные мероприятия. Мы думали сыграть в футгольф, но из-за плохой погоды переключились на боулинг. После мы отправились на совместный ужин, и в районе восьми большая часть коллектива начала расходиться. Несколько ребят остались в баре под присмотром ветеранов, а через пару часов мы лишись своего капитана до конца сезона из-за алкогольного инцидента», – приводит слова тренера «Дерби» Филлипа Коку Independent.

Футболисты оттянулись по полной. После тусовки в интернете появилось видео, которое снял экс-игрок «Тоттенхэма» Том Хаддлстоун. На кадрах видно, как перебравший с алкоголем Мейсон Беннетт пытается прийти в чувства. Через некоторое время парень зачем-то сел за руль и, конечно, попал в аварию.

Мейсон и его одноклубник Том Лоуренс арестованы за вождение в пьяном виде, сообщает BBC.

Футболисты «баранов» вообще любят красиво отдохнуть. Вот так команда во главе с Лэмпардом отмечала выход в финал плей-офф Чемпионшипа.

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