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Уволенный тренер «Барнсли» пришел в паб и выпил с фанатами текилы
Настоящая немецкая закалка.
Фанаты «Барнсли» закатили вечеринку в честь уволенного из команды главного тренера Даниэля Штенделя.
BBC Sport сообщает, что 11 октября через несколько часов после увольнения Штендель вместе с помощником Крисом Стерном пришел в местный паб, где побеседовал с фанатами и выпил с ними текилы и пива.
- В настоящий момент «Барнсли» занимает предпоследнюю 23-ю строчку в турнирной таблице Чемпионшипа.
- От спасительного 21-го места команду отделяют два очка.
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