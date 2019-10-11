Фанаты «Барнсли» закатили вечеринку в честь уволенного из команды главного тренера Даниэля Штенделя.

BBC Sport сообщает, что 11 октября через несколько часов после увольнения Штендель вместе с помощником Крисом Стерном пришел в местный паб, где побеседовал с фанатами и выпил с ними текилы и пива.

В настоящий момент «Барнсли» занимает предпоследнюю 23-ю строчку в турнирной таблице Чемпионшипа.

От спасительного 21-го места команду отделяют два очка.

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