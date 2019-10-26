Фанаты «Суонси» высмеяли смерть аргентинского футболиста Эмилиано Салы перед дерби против «Кардиффа», куда он должен был перейти перед трагической гибелью в авиакатастрофе.

В соцсетях появилась фотография посадочных талонов, где номер рейса – аллюзия на слово «dead» (мертвый), а командир самолета – Майки Дай, болельщик «Кардиффа», трагически погибший в 2011 году во время драки между фанатами сборных Англии и Уэльса.

По информации Daily Mail, «Суонси» в курсе произошедшего и решительно осуждает поступок болельщиков. Руководство команды передало расследование в полицию.

Трансфер Салы из «Нанта» в «Кардифф» должен был состоялся в январе 2019 года, но частный самолет, на котором 28-летний футболист летел из Франции в Уэльс, разбился.

Переход оценивался в 17 миллионов евро, после гибели футболиста ФИФА обязала «Кардифф» выплатить «Нанту» 6 млн.

Дерби в рамках 14-го тура Чемпионшипа состоится завтра, 27 октября.

Эмилиано Сала признан погибшим. Хронология трагедии

Качай приложение Eurosport для iOS или Android