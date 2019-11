В Англии осталось лишь несколько мест, где вы не увидите толп китайских туристов, как на «Олд Траффорд» или «Энфилде», а у команд лишь пара сотен подписчиков в твиттере и инстаграме. В таких местах перекупщики отсутствуют как класс, ибо солдауты и ажиотаж здесь нечастое явление, жив дух старой школы на трибунах и возле них, а на поле происходит старая добрая рубка родом из 80-х. Такой шарм сохранился в Чемпионшипе – благословенном месте, в попытках постичь дух которого я отправился в Ноттингем. Здесь вот уже полторы сотни лет обитает гордость графства Восточный Мидлендс – футбольный клуб «Ноттингем Форест».

Вылет из пустынного Пулково ранним субботним утром, жесткое кресло небезызвестного венгерского лоукостера, аэропорт Лутона со стоимостью парковки размером с годовой бюджет Либерии, добрая сотня миль на север по туманному шоссе М1 и вот, мы, с моим другом Никитой, наконец, вошли в паб The Roebuck Inn. В пабе мы встретились с мистером Джейми Марриоттом, преданным болельщиком «лесников», с которым я познакомился футбольным летом 2018-го.

Встреча в пабеEurosport

Тем самым Марриоттом, который вместе с другом Митчелом Джонсом стартовал из английского Эмсуорта на велосипедах – за 24 дня британцы преодолели 4000 км и вкатились в Волгоград за день до матча сборных Англии и Туниса. «Ну и отморозки», – подумал я в тот момент. Какими же безумцами нужно быть, чтобы ехать на велике сквозь всю восточную Европу ради сомнительного удовольствия посражаться в жарком пыльном мареве с небывалым полчищем кровососущих насекомых.

Совместные возлияния, любовь к футболу и тяжкая ноша в виде влачащих жалкое существование на протяжении 15-20 последних лет «Ротора» (моей команды) и «Ноттингем Форест» (команды Джейми), сделали нас добрыми друзьями. Так вышло, что мой ответный визит совпал с датой Ист-Мидллэндс дерби – главного матча сезона для всех болельщиков «лесников». Команда принимала заклятого соперника – «Дерби Каунти».

«Stand up, if you hate Derby! Stand up, if you hate Derby!» – мощный заряд на мотив известного хита «Go west» заставил меня ускорить шаг по направлению к дверям паба. Сердце забилось! Веселье начинается! Я распахнул дверь и обомлел: на часах 8.45, а внутри уже была чертова половина Ноттингема, ударно уничтожавшая запасы пива перед назначенным на 12.30 матчем. Полиция Ист-Мидлэндса полагала, что люди не успеют привести себя в агрессивное состояние с утра и будут лояльны к соперникам, поэтому настояла на столь раннем времени проведении матча. Наивные.

Ноттингемские семьи потеряли нарядно одетых в Stone Island и CP отцов уже с рассветом. Некоторые из них, с красными лицами уже вовсю вспоминали об особенностях размножения оппонентов из Дерби, утверждая, что к этому процессу, безусловно, причастны овцы с окрестных зеленых лугов. Гвалт людского многоголосья, неповторимый запах паба и изощренные ругательства с ноттингемским акцентом создали крутую атмосферу. Мы зашли внутрь и, среди толп у барной стойки, увидели Джейми, помахавшего рукой.

Мы обменялись приветствиями и сувенирами. Я привез ему игровую футболку «Ротора», а он нашел для меня программку с легендарного матча «Манчестер Юнайтед» – «Ротор» в Кубке УЕФА-1995/96. Джейми любезно вручил нам билеты на матч, не взяв денег, притом, что достать их стоило большого труда – матчи с «Дерби» отличаются аншлагами. Забавный факт: по заполняемости стадионов «Ноттингем Форест» и «Ротор» по итогам прошлого сезона вошли в топ-20 самых посещаемых футбольных клубов Европы среди команд вторых дивизионов.

В отличие от большинства арен Чемпионшипа, легендарный «Сити Граунд» заполняется на 92% (чуть более 30 тысяч мест) в среднем в течение всего сезона! Результат на уровне команд АПЛ! В Ноттингеме любят «Форест», тем более что вторая городская команда «Ноттс Каунти», имевшая статус самой старой в английской футбольной лиге, слетела в Конференцию. Болельщики не оставили «лесников» даже в самые темные времена, даже после страданий конца 90-х, когда команда стала первым победителем еврокубков, вылетевшим в третий дивизион.

«Форест» брали кубки и это были славные времена! В 1978-м футбольный клуб из Ноттингема наделал много шума, став чемпионом Англии и сходу поднявшись из второго дивизиона, а потом выиграв Кубок европейских чемпионов! Дважды! Подряд! У этого грандиозного успеха было имя: Брайан Говард Клаф.

Брайан КлафGetty Images

«Я дерзок, высокомерен, возмутителен, несговорчив, напыщен и прямолинеен. И я лучший тренер мира на данный момент». Думаете, это сказал Моуринью? Нет, это был старина Брайан после триумфа 1980 года, когда в финале КЕЧ был повержен «Гамбург» с Кевином Киганом. Удивительно, но главным достижением Клаф всегда считал победу в чемпионате Англии по... скоростному поглощению пива (с рекордным результатом).

19 лет у руля «Ноттингема», выдающееся обаяние и чувство юмора, неуемная страсть к выпивке сделали Клафа легендой. Случалось, что перед важнейшими матчами в Европе команда шлялась во главе с тренером по кабакам и борделям. При этом Брайан не считал зазорным врезать в воспитательных целях начинающему игроку (как-то не повезло юнцу по имени Рой Кин) или отправить за напитками футболиста с самой большой зарплатой.

Футбольная философия Брайана была проста, игрокам он объяснял ее так: «Сынок, все что я от тебя хочу – это чтобы ты, получив мяч, отдал его другому парню в красной футболке». Как-то он сказал: «Когда пробьет мой час, не приносите цветов на похороны, приносите их сейчас, хотя от бутылочки бренди, я тоже не откажусь». Его час пробил в 2004-м. И сейчас, проходя мимо памятника, который установили ему благодарные жители Ноттингема на месте, называемом Speakers corner, я снял свою кепку и отсалютовал бронзовому Брайану.

Наполненные барменом пинты были сразу же опустошены. Шум в пабе становился сильнее, протяжные вопли «C’mon youuuu reeeeeds» доносились из всех его углов, пахло разлитым пивом, хотелось петь. Люди заходили и выходили, появилась полиция, но ничего страшного, полисмен и обаятельная полисвумен просто хотели узнать – все ли хорошо у посетителей паба и как продвигается подготовка к матчу. Убедившись, что все замечательно, они, улыбаясь, пошли дальше.

Джейми сообщил, что у нас встреча в пабе недалеко от «Сити Граунд» и мы выдвинулись. Ноттингем обдал нас пронизывающим ветром с дождем, тем не менее, местное население упорно игнорировало верхнюю одежду, предпочитая легкие ветровки или же футболки «лесников», надетые поверх кофт. Пара человек была в шортах, демонстрируя окружающим посиневшие конечности. Меня всегда будет удивлять это отношение англичан к температуре окружающей среды.

Фанаты «Ноттингем Форест»Eurosport

Дойдя до вокзала, мы вдруг услышали мощный заряд «Дерби! Дерби!» – с платформы двигался моб оппонентов. «Не обращайте внимания, – с улыбкой сказал Джейми. – Они такие громкие лишь потому, что полиция рядом, и они чувствуют себя в безопасности». Послав ленивое «f*** off» в сторону приезжих, сопроводив оригинальное приветствие характерным жестом из двух пальцев, болельщики «Форест» продолжили путь по направлению к «Сити Граунд».

Эта арена пережила череду безжалостных сносов старых английских стадионов в начале 90-х из соображений безопасности – во многом из-за стоячих террас. Стадион «Форест» был подвергнут лишь реконструкции, которая сохранила его исторический облик и тот ореол старой английской арены, с четырьмя отдельно стоящими трибунами. Настоящая классика!

К Евро-1996 реконструировали последнюю трибуну за воротами – «Трент Энд», ближайшую к одноименной реке, на другом берегу которой расположен «Медоу Лэйн» – стадион «Ноттс Каунти». Их разделяет каких-то 275 метров, что делает эти две арены самыми близко расположенными друг к другу в Англии.

Мы шли под проливным дождем в толпе вниз по Аркрайт Стрит к мосту через реку Трент, желтые воды которой стремительно неслись бурным потоком мимо «Сити Граунд». Джейми является действующим членом группы «Forza Garibaldi» – сообщества активных фанатов «Форест», поддерживающих команду дома и на выезде. Именно они занимают оба яруса трибуны «Трент Энд», делая каждую игру яркие перфомансы. Откуда такое название, причем здесь Гарибальди? Все просто – цвет рубашек гарибальдийцев и цвет футболок «лесников» – красный. На «Трент Энд» всегда висит баннер со словами «The Garibaldi that we wear with pride was made in 1865».

Дорога к стадионуEurosport

1865-й – год основания «Форест» и расцвет гарибальдийского движения в Италии. Обычно перед матчами «Forza Garibaldi» арендуют кораблик, на котором плывут на футбол по реке, но сегодня Трент был слишком суров – ветер гнал большую волну. Мы шли пешком и вот он – «The Embankment» огромный паб в отдельно стоящем здании в стиле фахверк, в который мы шли. Очередь на вход, принцип – один вышел – один зашел, милые джентльмены характерной наружности, подробно описанной в книгах Дуги Бримсона, с соответствующими татуировками и шрамами на лицах.

Что меня всегда приятно удивляло – это английское безусловное уважение к очереди, вне зависимости от того «на минуточку» ли тебе или «только спросить». «How are you, lads», – спросил с улыбкой дюжего вида охранник, видимо пытаясь оценить сколько пинт мы уже приговорили. Во избежание не нужных конфликтов, охрана пускает в паб только болельщиков «Форест» и только тех, кто может предъявить билет на игру. Встречал такое в Лондоне у «Стэмфорд Бридж», когда «Челси» играл с «Вест Хэмом» в прошлом сезоне, по всему району не продавали алкоголь, а в пабы пускали только с билетами на home end.

Терпеливо дождавшись, мы зашли внутрь. Бог ты мой, что здесь творилось! Хор голосов фанатов «Форест», поющих гимны во славу клуба, вещал нам о том, что сегодня не рядовой матч. Ист-Мидлэндс дерби, которое по степени накала и обоюдной ненависти уверенно входит в десятку самых жгучих противостояний Англии. Толпы, поднятые руки с пивными стаканами, выплескивающееся через край пенное:

«For ever and ever,

We'll follow our team,

We are Forest,

We rule supreme!»

Молодые и уже не совсем взбудораженные люди вдохновенно пели, некоторые просто разворачивались от барной стойки лицом в зал, и подняв стакан, оглушали зал своими лужеными глотками:

«We'll never be mastered,

By you Yorkshire bas***ds,

We'll keep the red flag flying high!»

Трибуна стадиона «Сити Граунд»Eurosport

Что за день! Мы вышли во дворик паба, где встретились с друзьями Джейми, осушив еще по пинте, каждому из них, мистер Марриотт демонстрировал футболку «Ротора» со своей фамилией на спине. Сине-голубые цвета волгоградского клуба совпадают с цветами выездной формы «Форест» этого сезона.

Мы решили больше здесь не задерживаться и выдвинулись в сторону стадиона. Нынешние греческие владельцы клуба озвучили амбициозные планы по полной перестройке старой арены в случае выхода команды в АПЛ, поэтому я спешил запомнить стадион суровым и настоящим. К нашей трибуне «Brian Clough Stand» вела узкая дорожка вдоль берега реки, по которой шли толпы в красных футболках. Лязгающий звук турникета, замешкавшийся дедуля на контроле, лестница вверх, узкая подтрибунка, еще лестница, этот нарастающий многоголосый рефрен «Forest! Forest! Forest!» – и вот, наконец, мы у входа внутрь.

Спустились в самый низ – наши места на нижнем ярусе, второй ряд – до поля рукой достать можно, никогда так близко не смотрел футбол! Слева от нас – выездной сектор «Дерби Каунти», благообразная бабулька в красно-белом шарфике, мальчишка лет 11 и мужик по соседству от нас, активно жестикулируя, с одинаковым остервенением сыпали проклятиями в адрес незадачливых гостей из дербишира. После минуты молчания в честь Дня Памяти Павших судья дал свисток, все затихли и встали. Одинокий трубач в центральном круге вывел грустную и торжественную мелодию, команды, стоящие друг напротив друга, обнялись и склонили головы.

«Трент Энд» расцвел плашками в зелено-красных цветах, символизирующих защитный цвет солдатской формы и алый цвет маков, посреди этого поля «Forza Garibaldi» растянули баннер с изображением пяти футболистов «Форест», которые были солдатами и защищали страну в Первой и Второй мировых войнах, некоторые из них не вернулись домой. Снизу баннера был нарисован красно-белый шарф «лесников» с надписью: «Мы будем помнить их». Никакого вам «Кто к нам с мечом…», «можем повторить», чувствуете разницу? Lest we forget, как говорят они.

Свисток, и стадион взорвался воплем тысяч глоток! Forest! Forest! Forest! Как вдруг я слышу первые ноты знаменитой «City Ground» – песни на мотив «Mull of Kintyre» Пола Маккартни. Тридцать тысяч человек затянули гимн и мурашки поползли волнами по спине.

City Ground,

Oh mist rolling in from the Trent,

My desire,

Is always to be here,

Oh City Ground...

Я слышал, как поет «Энфилд», поверьте «Сити Граунд» делает это как минимум не хуже! Вот они – протяжные английские гимны, гулким эхом раздающиеся на мили вокруг! Парни из Дерби не остались в долгу, заряжая что-то про то, что они самый великий клуб, который только видел мир, справедливо получая в ответ саркастические усмешки ноттингемских болельщиков. В первые несколько минут я редко смотрел на поле, находясь в эпицентре взаимных оскорблений и насмешек, но это было столь атмосферно, что мне точно было не до игры. Тем не менее, «Форест» в главном матче сезона, находясь в шаге от зоны промоушна, ожидаемо понесся вперед.

Атаки раскручивал Тиагу Силва – полузащитник «Ноттингема» и полный тезка знаменитого бразильского капитана «ПСЖ». Каждое удачное действие футболиста «Сити Граунд» встречал воплем одобрения, подвергая обструкции игроков «Дерби». Ощутимое преимущество «лесников» никак не переходило в голы, мяч редко попадал к Льюису Граббану – ударному форварду хозяев. Этот парень сменил аж 13 команд, поднявшись с «Борнмутом» из Лиги-1 в Чемпионшип, а потом и АПЛ, тащил со дна тонущий «Сандерленд» – об этом Netflix снял целый сериал под названием «Sunderland till I die». Теперь Льюис осел в Ноттингеме, наколотил 17 мячей в прошлом сезоне и уже семь в текущем.

У противника чести слушать оскорбительные песни в свой адрес удостоился Том Лоуренс, и вот почему. В сентябре он пьяным сел за руль вместе с товарищами по команде Мэйсоном Беннетом и капитаном Ричардом Кеогом, разбил тачку в ДТП, в результате которого Кеог получил ранения и выбыл на 15 месяцев. Лоуренс и Беннет в октябре были оштрафованы клубом на полуторамесячную зарплату, признаны виновными судом в пьяном вождении и осуждены на 80 часов мытья туалетов в социальных учреждениях Дерби. Контракт Кеога был расторгнут клубом. Фанаты «Форест» посчитали, что это слишком мягкое наказание и весь матч вдохновенно пели: «Том Лоуренс – твое место в тюрьме».

Атмосфера стадионаEurosport

В перерыве очередь на выход, очередь в туалет, очередь на выход, но все по-прежнему чинно и давки нет – джентльмен не считает, что его проблемы важнее проблем другого джентльмена. Из подтрибунки «Брайана Клафа» можно было попасть на выездной сектор Дерби, который формально находится на другой трибуне – «Бриджфорд Энд». Забавно, что эта трибуна причудливо непропорциональна, один ее угол выше другого, казалось бы – почему не построить ровную трибуну? Оказывается, жители домов, расположенных возле этой трибуны (а стадион стоит в плотной городской застройке, как и почти везде в Англии), жаловались, что если трибуна будет одинаково высокой везде – в их окна перестанет попадать солнце. Поэтому высоту трибуны с одного края уменьшили.

На 56-й минуте Граббан, получив мяч в штрафной, ударил в ближний угол и забил! YEEEEEEEES!!!!!! Оглушительным воплем отозвались трибуны, не забыв при этом показать неприличные жесты в сторону поникших болельщиков «Дерби». В домашних секторах «Бриджфорд Энд» зажглись дымовые шашки, трибуны и поле затянуло красным дымом, болельщики обеих команд, разделенные лишь полосой ткани и полдюжиной стюардов, попытались сойтись в рукопашной. Человек 20 полицейских отправились на подмогу стюардам, разделяя разгоряченных фанов.

«Дерби, почему вы молчите?!» – издевательски пел стадион. Так продолжалось до самого конца матча, который получился очень нервным, но вратарь «Форест» Брис Самба был на высоте. Финальный свисток, возвестивший о победе «лесников» в дерби, утонул в реве «Сити Граунд», люди излучали счастье, эпицентром которого был мистер Марриотт. Он вскочил на парапет, отделяющий трибуны от поля, и скакал на нем до тех пор, пока не был выдворен обратно стюардом.

Мы еще долго оставались на трибуне, забавно переругиваясь с фанатами «Дерби», сделали пару фоток олдскульного стадиона для истории и направились на выход. Проходя вокруг «Сити Граунд», я заметил памятные доски на стенах трибун в честь тех, кто принес самые великие победы конца 80-х. Питер Шилтон, Джон Робертсон, Мартин О’Нил, Тревор Френсис, Вив Андерсон. Легенда на легенде!

Forest till I die.

Вместе с друзьями Джейми мы отправились в паб отмечать победу. Первое, на что я обратил внимание, был эль с названием «Брайан Клаф», сваренный в честь великого менеджера и пользующийся особой популярностью. С каждой пинтой мой английский (как мне казалось) становился все лучше и лучше, и мы оживленно болтали на разные темы. В пабе была тьма очень разного народу, но футбол, удивительным образом собрал их всех вместе, даря моменты счастья. Билл Шенкли – легендарный тренер «Ливерпуля» как-то сказал: «Меня разочаровывают заявления типа футбол – это вопрос жизни и смерти. Нет! Футбол гораздо, гораздо важнее!»

В этот вечер в словах знаменитого шотландца не рискнул бы сомневаться самый отъявленный скептик. Жители Ноттингема праздновали победу не только в конкретном матче. Они радовались надежде на то, что темные времена останутся позади, и «Форест» вернется в Премьер лигу. Я попросил присутствовавших сказать несколько слов о том, как в их жизни появился «Ноттингем Форест», и что он для них значит. Пол, джентльмен лет 55, вспомнил о том, как он был свидетелем 40 матчевой беспроигрышной серии в 1978-м и победы над «Мальме» в финале КЕЧ. Следующий собеседник, Эш, рассказал о том, как отец впервые привел его на стадион маленьким четырехлетним мальчиком. Я услышал много повествований, очень разных по своему содержанию и от разных людей, но каждый из них завершал свой рассказ словами, не требующими перевода и объяснений:

«Forest till I die!»

Виталий Кудрявцев, Москва – Ноттингем – Москва

