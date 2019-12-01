34-летний английский нападающий Уэйн Руни 30 ноября дебютировал в качестве играющего тренера «Дерби» из Чемпионшипа.

Два последних сезона игрок провел в MLS – англичанин выступал за «Ди Си Юнайтед» после перехода из «Эвертона» в 2018 году. Для команды из Вашингтона сезон уже окончен, поэтому Уэйн прибыл на новое место работы. Официально дозаявить нападающего в качестве игрока «бараны» не смогут до января 2020 года, так что пока за новой командой экс-игрок «МЮ» может наблюдать только со скамейки.

Англичанина встретили овациями и чантом в его честь.

Уэйн – лучший бомбардир в истории сборной Англии.

С 2004-го по 2017-й Руни выступал за «Манчестер Юнайтед», с которым выиграл все трофеи из доступных английскому клубу.

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