Eurosport
Игрок «Кардиффа» столкнулся с одноклубником. У него гематома размером с теннисный мяч
Выглядит ну очень жестко.
Защитник «Кардиффа» Джо Беннетт получил очень неприятное повреждение – в борьбе за верховой мяч футболист врубился в партнера по команде Дэвида Хойлетта и заработал жутковатую гематому.
Одноклубник смог вернуться в игру и отбегал матч до конца, а вот Беннетта унесли на носилках. Позже он запостил в твиттер вот это суровое фото.
«Хойлетт, твоя голова сделана из бетона. Вообще все в норме, перелома нет. Отличный результат от парней», – подписал снимок футболист валлийского клуба.
- «Кардифф» выиграл со счетом 2:1.
- Клуб занимает 10-ю строчку Чемпионшипа.
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