Защитник «Кардиффа» Джо Беннетт получил очень неприятное повреждение – в борьбе за верховой мяч футболист врубился в партнера по команде Дэвида Хойлетта и заработал жутковатую гематому.

Одноклубник смог вернуться в игру и отбегал матч до конца, а вот Беннетта унесли на носилках. Позже он запостил в твиттер вот это суровое фото.

«Хойлетт, твоя голова сделана из бетона. Вообще все в норме, перелома нет. Отличный результат от парней», – подписал снимок футболист валлийского клуба.

«Кардифф» выиграл со счетом 2:1.

Клуб занимает 10-ю строчку Чемпионшипа.

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