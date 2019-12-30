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Чемпионшип захлопнул год сумасшедшим голом с 30 метров
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«Мидлсборо» обыграл «Вест Бромвич» в матче 25-го тура Чемпионшипа – 2:0.
Интрига в игре сохранялась до 94-й минуты – на исходе добавленного времени гости вели всего в один мяч. А потом случилось нечто в исполнении Эшли Флетчера. Воспитанник «Манчестер Юнайтед» подкараулил мяч в центре после скидки головой от партнера, не стал сближаться с защитниками и искать рациональные варианты развития атаки – вместо этого он первым касанием изо всех сил бахнул по воротам.
Вратарь не ожидал такой наглости и не успел вернуться на ленточку – в итоге страйкер «Боро» оформил шедевр.
- Игрок шесть лет находился в системе «МЮ», но за первую команду не сыграл ни матча.
- «Мидлсборо» идет на 16-м месте, «Вест Бром» до этого поражения единолично возглавлял таблицу, но теперь делит вершину с «Лидсом».
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