«Вест Бромвич» в матче 31-го тура Чемпионшипа обыграл «Миллуолл» – 2:0.

В воскресенье на Англию обрушился ураган «Киара» – в некоторых регионах страны скорость ветра превышала 144 км/ч. Игра между «Миллуоллом» и «Вест Бромвичем» проходила в Лондоне, и зрители стали свидетелями, какое влияние ветер может оказывать на ход матча.

Гости очень долго не могли подать угловой – все потому, что мяч не хотел устанавливаться на одной точке из-за сильнейших порывов воздуха.

Ранее из-за урагана «Киара» был перенесен матч 26-го тура АПЛ между «Манчестер Сити» и «Вест Хэмом».

«Вест Бромвич» занимает первую строчку в турнирной таблице Чемпионшипа, «Миллуолл» – 10-ю.

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