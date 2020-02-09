Матч «Сити» отменили не зря – игроки «Вест Брома» минуту не могли подать угловой из-за ветра
Представляете, как на такой ветер пожаловался бы Юрген Клопп?
«Вест Бромвич» в матче 31-го тура Чемпионшипа обыграл «Миллуолл» – 2:0.
В воскресенье на Англию обрушился ураган «Киара» – в некоторых регионах страны скорость ветра превышала 144 км/ч. Игра между «Миллуоллом» и «Вест Бромвичем» проходила в Лондоне, и зрители стали свидетелями, какое влияние ветер может оказывать на ход матча.
Гости очень долго не могли подать угловой – все потому, что мяч не хотел устанавливаться на одной точке из-за сильнейших порывов воздуха.
- Ранее из-за урагана «Киара» был перенесен матч 26-го тура АПЛ между «Манчестер Сити» и «Вест Хэмом».
- «Вест Бромвич» занимает первую строчку в турнирной таблице Чемпионшипа, «Миллуолл» – 10-ю.
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