Бывшие игроки сборной Чили Марк Гонсалес и Хосе Фуэнсалида рассказали о странном послематчевом ритуале экс-коуча чилийцев Марсело Бьельсы.

«Однажды Бьельса зашел в раздевалку. Ему было очень жарко, он ходил туда-сюда и не говорил ни слова. Рядом была еще одна раздевалка, и он зашел туда. Позже мы посмотрели, что он там делает: коуч лежал на операционном столе в абсолютно голом виде. Он пролежал так около 30 минут», – приводит слова Гонсалеса Daily Star.

Фуэнсалида добавил, что такие истории – не редкость для Бьельсы: «Подобное случалось несколько раз. Однажды мы уступили Италии со счетом 0:1, итальянцы сыграли очень здорово. Бьельса забежал в раздевалку, он был очень сердит. Он буквально сходил с ума – бегал по помещению и срывал с себя одежду».

Бьельса руководил сборной Чили в 2007-2010 гг. На чемпионате мира-2010 чилийцы добрались до 1/8 финала, где уступили Бразилии (0:3).

Сейчас Марсело руководит «Лидс Юнайтед». «Павлины» идут на второй строчке в Чемпионшипе, у них по 55 очков с «Фулхэмом».

Лидирует «Вест Бромвич» – у него 58 баллов.

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