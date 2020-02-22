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Руни провел 500-й матч в Англии и забил пенальти паненкой
Гол Уэйна не принес «Дерби» победу.
Нападающий «Дерби Каунти» Уэйн Руни в 500-м матче в английских чемпионатах реализовал пенальти паненкой.
34-летний форвард вывел свою команду вперед на 55-й минуте в матче 34-го тура Чемпионшипа против «Фулхэма».
- Встреча завершилась со счетом 1:1 – на 71-й минуте Александар Митрович сравнял счет.
- Руни играл в трех английских клубах: «Эвертоне», «Манчестер Юнайтед» и «Дерби».
- «Дерби» идет на 12-м месте Чемпионшипа.
Руни дебютировал в качестве играющего тренера «Дерби»