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Руни провел 500-й матч в Англии и забил пенальти паненкой

Руни провел 500-й матч в Англии и забил пенальти паненкой
Eurosport

56 мин. назад

Гол Уэйна не принес «Дерби» победу.

Нападающий «Дерби Каунти» Уэйн Руни в 500-м матче в английских чемпионатах реализовал пенальти паненкой.

34-летний форвард вывел свою команду вперед на 55-й минуте в матче 34-го тура Чемпионшипа против «Фулхэма».

  • Встреча завершилась со счетом 1:1 – на 71-й минуте Александар Митрович сравнял счет.
  • Руни играл в трех английских клубах: «Эвертоне», «Манчестер Юнайтед» и «Дерби».
  • «Дерби» идет на 12-м месте Чемпионшипа.

Руни дебютировал в качестве играющего тренера «Дерби»

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