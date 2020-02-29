Вратарь «Лидс Юнайтед» Кико Касилья получил восемь матчей дисквалификации за расистские высказывания в адрес игрока соперника.

«Кико Касилья признан виновным в нарушении правил Футбольной ассоциации Англии во время матча против «Чарльтон Атлетик» в сентябре 2019 года. Касилья дисквалифицирован на восемь игр по решению ФА. Мы хотели бы прояснить, что осуждаем любые формы дискриминации. Однако, важно отметить, что Кико всегда отрицал какие-либо расистские комментарии с его стороны. FA основывает решение на вероятности нарушения, а не на доказательстве того, что Кико виновен вне всяких сомнений, что мы всегда считали более подходящим основанием для наказания», – говорится в заявлении на сайте клуба.

«Я чувствую себя опустошенным из-за того, что был осужден за якобы расистский комментарий. Я хочу четко и прозрачно обозначить свою позицию: с расизмом нельзя мириться. Эти пять месяцев были самыми трудными в моей профессиональной карьере, и я не считаю, что обвинительный приговор отражает то, что действительно произошло», – написал Кико в твиттере.

Касилья – основной вратарь команды, занимающей вторую строчку в Чемпионшипе. Он сыграл 35 матчей в текущем сезоне, 15 из которых – на ноль.

С 2015 по 2019 года испанец числился в мадридском «Реале».

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