Британское издание The 72 опубликовало материал, посвященный бывшему нападающему «Спартака» Сергею Юрану. В 1996 году он провел 13 матчей за английский «Миллуолл».

«Джордж Бест был Месси своего времени. Он мог выжать из себя гораздо больше, чем в итоге показал. Бест был не просто хорошим игроком. Но так и не развил талант, который позже был уничтожен демоном под названием алкоголь. Однако Бест был не первой и не последней его жертвой.

«Миллуолл» узнал все об этом, когда беда настигла Сергея Юрана. После старта в «Заре» Юран оказался в киевском «Динамо», а затем играл за «Бенфику» и «Порту». Он провел три года в Португалии до возвращения на Восток, где его пристанищем стал московский «Спартак». Провел в российской столице всего полгода, прежде чем внезапно переехал в Лондон и провел полсезона в «Миллуолле». Это была обескураживающая половина сезона, многие фанаты клуба предпочли бы ее забыть.

Сергей Юран пылит за «Миллуолл»Getty Images

То, что должно было стать триумфом Юрана и его товарища по сборной Василия Кулькова, обернулось провалом. После того, как зарплата Юрана резко выросла в четыре раза (до пяти тысяч фунтов в неделю) он начал ходить по барам – вместо, того чтобы работать вместе с командой. Объяснял пьяные выходки и вечеринки тем, что недавно женился. Такая дерзость привела к тому, что возглавлявший «Миллуолл» Джимми Николл назвал Юрана самым непрофессиональным футболистом из всех, кого когда-либо встречал, а также позором «Миллуолла».

Юран сыграл за «Миллуолл» только в 13 матчах, после чего отправился в дюссельдорфскую «Фортуну». Затем перешел в «Бохум», потом вернулся в «Спартак» и завершил карьеру в австрийском «Штурме». Для фанатов «Миллуолла» главным разочарованием стало то, что Юран попадал на дно бутылки чаще, чем в ворота», – говорится в материале The 72.

Сейчас Юран тренирует подмосковные «Химки».

Химчане занимают вторую строчку в турнирной таблице ФНЛ, отставая от лидирующего «Ротора» на два очка.

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