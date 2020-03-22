Главный тренер «Химок» Сергей Юран ответил на материал британского журналиста Грэма Смитона. В нем говорится, что карьера Юрана в английском «Миллуолле» не задалась из-за его пристрастия к алкоголю.

«Ну а что тут комментировать? Недавно в интервью я говорил, что некоторые СМИ пишут заказные материалы. Назвал издания желтыми. И вот вам ответ. Да, материал написан на английском сайте. Но я не исключаю, что ноги растут из России. Что ж – спасибо, что меня продолжают пиарить.

Написали, что когда мне резко повысили зарплату, я стал ходить по барам? Вообще-то в Англии у меня была самая маленькая зарплата за всю карьеру. Я, получается, сейчас помогаю заказному материальчику, повышаю его рейтинг? Пусть лучше мне звонят перед публикацией и уточняют детали. Большое спасибо, что они меня не забывают.

Тренер назвал меня позором «Миллуолла»? Вообще-то меня в эту команду приглашал Мик Маккарти. Знаете такого? А потом пришел тренер, который упоминается в данном, с позволения сказать, материале. Руководство ставило задачу вывести команду в высший дивизион. А при этом профессиональном специалисте «Миллуолл» улетел в третий. Моя статистика в Англии? А что в ней не так? 1 гол в 13 матчах? Но автор, опять же, неглубоко копает, да, наверное, и не хочет этого делать. В четырех или пяти играх болельщики меня признавали лучшим футболистом «Миллуола». Один гол? Но почему-то не учитывают результативные передачи.

Одним словом, заказной материал. Я просто кого-то зацепил. Я же прямым текстом недавно сказал, что некоторые издания писали неправдивую информацию – о том, что меня уволят из «Химок» вслед за гендиректором Ивановым. Ничего же такого не случилось? И вот опять российские СМИ ссылается на непонятный английский источник. Что тут еще добавить? Они пишут, что я чаще попадал на дно бутылки, чем в ворота? Неприятно такое слышать. Если бы это было правдой хотя бы процентов на 50... Нашли какого-то журналиста, дали ему денег, он накатал статейку. Все понятно», – цитирует Юрана «Спорт-Экспресс».

Юран выступал за «Миллуолл» в 1996 году, после чего перешел в «Фортуну» из Дюссельдорфа.

«Химки» под руководством Юрана занимают второе место в турнирной таблице ФНЛ-2019/20.

«Попадал на дно бутылки чаще, чем в ворота». Британский журналист – о карьере Юрана в «Миллуолле»

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