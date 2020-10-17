Борнмут
    -
    17:00
    17.10.20
    Виталити Стэдиум
    Куинз Парк Рейнджерс
      Чемпионшип • Тур 5
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      Борнмут - Куинз Парк Рейнджерс
      Чемпионшип - 17 октября 2020

      Футбол, Чемпионшип. Следите за матчем Борнмут – Куинз Парк Рейнджерс на Eurosport.ru! 17 октября 2020 года в 17:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Джейсон Тинделл или Марк Ворбёртон? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Борнмут и Куинз Парк Рейнджерс и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Борнмут и Куинз Парк Рейнджерс, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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