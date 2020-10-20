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Норвич - Бирмингем Сити

Чемпионшип - 20 октября 2020

Футбол, Чемпионшип. Следите за матчем Норвич – Бирмингем Сити на Eurosport.ru! 20 октября 2020 года в 21:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Даниэль Фарке или Айтор Каранка? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Норвич и Бирмингем Сити и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Норвич и Бирмингем Сити, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

