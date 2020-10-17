Онлайн

Блэкберн Роверс - Ноттингем Форест

Чемпионшип - 17 октября 2020

Футбол, Чемпионшип. Следите за матчем Блэкберн Роверс – Ноттингем Форест на Eurosport.ru! 17 октября 2020 года в 17:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Тони Моубрэй или Крис Хатон? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Блэкберн Роверс и Ноттингем Форест и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Блэкберн Роверс и Ноттингем Форест, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

