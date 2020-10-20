Бристоль Сити
    -
    21:45
    20.10.20
    Эштон Гейт
    Мидлсбро
      Чемпионшип • Тур 6
      КалендарьТаблица
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      Онлайн
      Бристоль Сити - Мидлсбро
      Чемпионшип - 20 октября 2020

      Футбол, Чемпионшип. Следите за матчем Бристоль Сити – Мидлсбро на Eurosport.ru! 20 октября 2020 года в 21:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Дин Холден или Нил Уорнок? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Бристоль Сити и Мидлсбро и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Бристоль Сити и Мидлсбро, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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