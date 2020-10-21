Куинз Парк Рейнджерс
    -
    21:45
    21.10.20
    Kiyan Prince Foundation Stadium
    Престон Норт Энд
      Чемпионшип • Тур 6
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Онлайн
      Куинз Парк Рейнджерс - Престон Норт Энд
      Чемпионшип - 21 октября 2020

      Футбол, Чемпионшип. Следите за матчем Куинз Парк Рейнджерс – Престон Норт Энд на Eurosport.ru! 21 октября 2020 года в 21:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Марк Ворбёртон или Алекс Нил? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Куинз Парк Рейнджерс и Престон Норт Энд и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Куинз Парк Рейнджерс и Престон Норт Энд, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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