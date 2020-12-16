Блэкберн Роверс - Ротерхэм Юнайтед

Футбол, Чемпионшип. Следите за матчем Блэкберн Роверс – Ротерхэм Юнайтед на Eurosport.ru! 16 декабря 2020 года в 22:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Тони Моубрэй или Пол Уорн? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Блэкберн Роверс и Ротерхэм Юнайтед и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Блэкберн Роверс и Ротерхэм Юнайтед, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

