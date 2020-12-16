Ковентри Сити
    -
    23:00
    16.12.20
    Сент-Эндрюс
    Хаддерсфилд Таун
      Чемпионшип • Тур 19
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      Ковентри Сити - Хаддерсфилд Таун

      Футбол, Чемпионшип. Следите за матчем Ковентри Сити – Хаддерсфилд Таун на Eurosport.ru! 16 декабря 2020 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Марк Робинс или Carlos Corberán? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ковентри Сити и Хаддерсфилд Таун и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Ковентри Сити и Хаддерсфилд Таун, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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