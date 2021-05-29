Брентфорд
Завершено
0
2
-
0
1
17:00
29.05.21
Новый Уэмбли
Суонси Сити
    Чемпионшип • Финал
    Плей-офф
    • 2-ой тайм
    • Брентфорд
    • Суонси Сити
    • МаркондесБидструп
      90'
    • БидуэллМэннинг
      83'
    • ЯнссонРид
      79'
    • КаносФорсс
      74'
    • JaneltГоддос
      74'
    • Janelt
      70'
    • Фултон
      65'
    • ХуриханДанда
      63'
    • НотонCullen
      60'
    • 1-ый тайм
    • Брентфорд
    • Суонси Сити
    • Маркондес
      22'
    • Маркондес
      20'
    • Тоуни (P)
      10'
    • Граймс
      6'
    Перед матчем

    Брентфорд - Суонси

    Футбол. Следите за матчем Брентфорд – Суонси Сити на Eurosport.ru! 29 мая 2021 года в 17:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
    Кто из тренеров окажется круче, Томас Франк или Стив Купер? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

    Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Брентфорд и Суонси Сити и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
    Сегодня встречаются Брентфорд и Суонси Сити, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

        
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