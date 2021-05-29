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- 2-ой тайм
- МаркондесБидструп90'
- БидуэллМэннинг83'
- ЯнссонРид79'
- КаносФорсс74'
- JaneltГоддос74'
- Janelt70'
- Фултон65'
- ХуриханДанда63'
- НотонCullen60'
- 1-ый тайм
- Маркондес22'
- Маркондес20'
- Тоуни (P)10'
- Граймс6'
Перед матчем
Брентфорд - Суонси
Футбол. Следите за матчем Брентфорд – Суонси Сити на Eurosport.ru! 29 мая 2021 года в 17:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Томас Франк или Стив Купер? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Брентфорд и Суонси Сити и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
Сегодня встречаются Брентфорд и Суонси Сити, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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