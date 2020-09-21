Тренер «Суонси» Алан Тейт схватил за горло футболиста «Бирмингема» Хона Торала во время очного матча команд.

В ходе эпизода игрок и тренер сказали друг другу несколько слов, и тогда Тейт перешел к рукоприкладству. В итоге Торал упал на газон, к месту инцидента подоспели другие футболисты и едва не устроили массовую потасовку.

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Sky Sports сообщает, что Футбольная ассоциация Англии уже начала расследование по поводу поведения коуча.

  • Матч завершился со счетом 0:0.
  • Обе команды выступают в Чемпионшипе – втором дивизионе Англии.

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