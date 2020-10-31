38-летний форвард «Уикома» Адебайо Акинфенва рассказал о периоде выступлений за литовский «Атлантас» в 2001 году. Британец планировал покинуть Литву из-за угроз расистского характера со стороны местных ультрас, но потом передумал.

«Во время одного из предсезонных матчей я услышал обезьянье уханье с трибуны. Обработал мяч, после чего пошли кричалки. «Ziga, ziga, ziga, shoot the f***ing ***ger» («Зига, зига, пристрели [гребаного черного]» – Eurosport).

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Самое худшее, что из 1000 человек, скандировавших кричалку, 500 были фанатами гостей, а 500 – нашими болельщиками. В перерыве я спросил капитана, что значит «зига». Он ответил, что это ничего не значит, они просто рифмуют это со словом ***ger («черный»).

Во втором тайме это продолжилось, и я сказал тренеру, что ухожу с поля. После этого я позвонил брату и сказал, что возвращаюсь домой, потому что фанаты здесь расисты.

Я лег спать и проснулся с мыслью, что никто не сможет меня выгнать. Возможно, это было божьим вмешательством. Я до сих пор жалею, что из-за них я ушел с поля в тот день. Это гложет меня по сей день», – цитирует Акинфенву Sky Sports.

Акинфенва родом из нигерийской семьи: его отец мусульманин, а мать христианка.

В детстве Адебайо был близок к исламу, соблюдая всегда месяц рамадан, но позднее крестился.

Он каждый день читает Библию и посещает церковь по воскресеньям.

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