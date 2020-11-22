Горячий инцидент произошел в рамках 12-го тура Чемпионшипа между «Престоном» и «Шеффилд Уэнсдей». Защитник хозяев Дарнелл Фишер в момент розыгрыша стандарта схватил Каллума Патерсона за половой член. Игрок «Шеффилда» попытался обратить внимание арбитра, но тот ему не поверил. Через мгновение Фишер пощупал соперника за пенис еще раз.