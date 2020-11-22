Горячий инцидент произошел в рамках 12-го тура Чемпионшипа между «Престоном» и «Шеффилд Уэнсдей». Защитник хозяев Дарнелл Фишер в момент розыгрыша стандарта схватил Каллума Патерсона за половой член. Игрок «Шеффилда» попытался обратить внимание арбитра, но тот ему не поверил. Через мгновение Фишер пощупал соперника за пенис еще раз.
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Английская футбольная ассоциация отдельно рассмотрит инцидент – возможно, к Фишеру применят санкции.
- «Престон» победил со счетом 1:0.
- После 12 туров «Престон» занимает 12-е место, «Шеффилд» – 21-е.
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