Перед матчем Чемпионшипа между «Миллуоллом» и «Дерби» футболисты встали на одно колено, чтобы поддержать движение Black Lives Matter. Большая часть фанатов (всего на трибунах было около 2000 человек) отреагировала на это свистом.

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Действия фанатов «Миллуола» вызвали бурную реакцию. Многие осудили действия болельщиков, включая руководство клуба. Например, играющий тренер «Дерби» Уэйн Руни назвал ситуацию «тревожащей и печальной». А вот заявление боссов «Миллуолла»:

В последние месяцы клуб неустанно работал над возвращением болельщиков на стадионы. И это волнующее событие было омрачено. Такие события сильно влияют на игроков и сотрудников клуба. Мы приложим максимум усилий для борьбы с дискриминацией.

На действия фанатов отреагировал темнокожий футболист «Миллуолла» Малон Ромео: «Фанаты проявили неуважение ко мне и клубу. К тому, за что мы боремся. Их действия – осуждение мирного жеста, который создан для борьбы с дискриминацией и расизмом. Вот и все, что этот жест означает».

В июне, когда движение BLM только начиналось, фанаты «Миллуолла» охраняли памятник Уинстону Черчиллю на Парламентской площади. Они предупредили демонстрантов и вандалов, считавших Черчилля расистом, что готовы применить силу.

Матч завершился победой «Дерби» со счетом 1:0.

«Миллуол» занимает 14-е место и проигрывает лидеру 11 очков.

«Дерби» благодаря победе набрали 11 баллов и ушли с последнего места.

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