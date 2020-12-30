Утром 30 декабря в твиттере клуба Чемпионшипа «Куинз Парк Рейнджерс» появились странные сообщения, которые в Великобритании квалифицировали как расистские.

Выяснилось, что соцсеть команды взломал неизвестный, который написал: «**** [пенис] и яйца, ******* [темнокожие]», «перестань удалять мои сообщения, ****** [темнокожий]», «Джордж Флойд (темнокожий американец, смерть которого привела к массовым протестам и акциям против насилия над темнокожими в США – Eurosport) здесь, я живой ****** [темнокожий]».

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Позднее все эти сообщения были удалены. Клуб также извинился за действия хакера и пообещал провести расследование:

«Доброе утро, фанаты «КПР»! Приносим извинения за любые оскорбительные твиты, которые вы могли увидеть из-за взлома нашей учетной записи. Используемый язык был совершенно неприемлем, и мы будем работать с твиттером, чтобы определить виновника. К счастью... мы вернулись!»

«КПР» занимает 19-е место в Чемпионшипе, опережая худшую команду на 6 очков.

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