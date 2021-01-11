Нападающий «Ноттингем Форест» Лайл Тэйлор отказался вставать на колено перед матчем против «Кардифф Сити» и жестко прошелся по кампании Black Lives Matter.

30-летний Тэйлор сомневается в чистоте самой организации Black Lives Matter, но подчеркивает: он не перестает считать, что жизни чернокожих важны.

Чемпионшип Форвард из Чемпионшипа изобрел классный способ реализации пенальти – он подходит к мячу вразвалочку 20/08/2019 В 12:13

«Я полностью поддерживаю то, чего мы пытаемся достичь, но я не поддерживаю Black Live Matter как учреждение или организацию. Я бы попросил каждого изучить BLM, чтобы узнать, чем занимается эта организация и что она отстаивает, потому что это возмутительно, что мир и мировые СМИ стоят за Black Lives Matter.

Много следил за всем этим. Видел много преступников, которые совершали какие-то плохие поступки под лозунгом этого движения. Это отвратительно», – сказал Тэйлор в эфире BBC Radio Nottingham.

«Конечно, не новость, что жизни чернококожих имеют значение. Но за BLM стоят BBC, Sky, все они говорят Black Lives Matter. Это плохая идея из-за того, что отстаивает организация. Послание в целом на 100% важно, не поймите меня неправильно. С точки зрения того, что жизни темнокожих действительно имеют значение. Это нехорошо, что полиция чаще убивает темнокожих людей», – добавил игрок.

30-летний Тэйлор выступает за сборную Монтсеррата, которая является членом КОНКАКАФ.

В матче против «Кардиффа» он забил единственный мяч.

Чемпионшип Фанатский корабль, море пива, бронзовый Клаф. Репортаж с самого гремучего дерби Англии 16/11/2019 В 00:26