Фрая пришлось заменить после того, как Джарред Брантуэйт в попытке быть первым на мяче влетел шипами бутс прямо ему в лицо. Действие произошло в штрафной «Блэкберна», но арбитр никак не отреагировал на эпизод – не поставил пенальти и не дал Брантуэйту карточку.