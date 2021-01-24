Защитник «Мидлсбро» Даэл Фрай получил серьезную травму в матче 26-го тура Чемпионшипа против «Блэкберна».

Фрая пришлось заменить после того, как Джарред Брантуэйт в попытке быть первым на мяче влетел шипами бутс прямо ему в лицо. Действие произошло в штрафной «Блэкберна», но арбитр никак не отреагировал на эпизод – не поставил пенальти и не дал Брантуэйту карточку.

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Истекающего кровью Фрая заменили на 18-й минуте и наложили ему швы в области глаза.

«Врач сказал, что он примерно в четверти дюйма от потери глаза – мне плохо», – сказал разозленный тренер Нил Уорнок после матча.

  • Матч закончился победой «Блэкберна» со счетом 1:0.
  • «Боро» идет на седьмом месте в таблице Чемпионшипа, «Блэкберн» – девятый.

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