Центральный защитник «Кардифф Сити» Шон Моррисон получил жуткую травму в матче против «Суонси». Англичанин отыграл все 90 минут, несмотря на серьезное повреждение лодыжки.

На голеностопе футболиста образовался большой волдырь, через который было видно кость. Он также потянул икроножную мышцу на 50-й минуте встречи. Девушка Моррисона опубликовала фотографию травмированной лодыжки в инстаграме. Снимок можно посмотреть по ссылке , но предупреждаем, что зрелище не для слабонервных.

Несмотря на травму игрока, «Кардифф» победил «Суонси» со счетом 1:0. Единственный мяч забил Эйден Флинт.

Шон Моррисон выступает за «Кардифф» с 2014 года и является капитаном команды.

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