«Дерби Каунти» на официально сайте объявил о введении внешнего управления. Как сообщает пресс-служба клуба Чемпионшипа, клуб не нашел покупателей, несмотря на несколько переговоров с претендентами.

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Отмечается, что финансовое состояние клуба сильно ухудшилось из-за пандемии коронавируса. «Дерби» обратился к руководству Английской футбольной лиги с просьбой помочь ввести внешнее управление. EFL также опубликовала заявление , в котором сообщила, что снимет с команды Уэйна Руни 12 очков, как только получит официальное уведомление о введении внешнего управления. При этом в соответствии с положениями Регламента EFL «Дерби» могут объявить банкротом.

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После 7 матчей «Дерби» занимает 16-е место в таблице Чемпионшипа с 7 баллами.

Уэйн Руни работает главным тренером «Дерби» после завершения игровой карьеры в январе 2021-го. Ранее он занимал пост исполняющего обязанности коуча.

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