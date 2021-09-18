Полузащитник «Лутон Таун» Хенри Лэнсбери чудом избежал удаления в матче 8-го тура Чемпионшипа против «Суонси Сити».

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Существует устоявшееся мнение, что судьи в Англии дают игрокам бороться, но как насчет избиений? В одном из эпизодов Лэнсбери дичайшим лоу-киком (терминология из ММА, где так называется удар снизу – Eurosport) срезал не владевшего мячом Райана Мэннинга из «Суонси» – соперник тут же рухнул на газон. За этот эпизод арбитр наказал 30-летнего футболиста лишь желтой карточкой.

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Матч «Лутона» и «Суонси» завершился со счетом 3:3.

К 23-й минуте гости летели 0:3, но ушли от поражения на третьей добавленной минуте.