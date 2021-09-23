Главный тренер «Дерби Каунти» Уэйн Руни заявил, что не намерен покидать пост, несмотря на грозящее клубу банкротство.
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«Я предан этому футбольному клубу. Я вырос в муниципальном имении в Ливерпуле. Я знаю, насколько тяжелой может быть жизнь. Каким человеком я был бы, если бы пошел и полежал на пляже несколько недель», – цитирует Руни в твиттере футбольный журналист Саймон Стоун.
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«Дерби» близок к банкротству. С клуба Руни снимут 12 очков
18/09/2021 В 06:28
  • В настоящее время «Дерби Каунти» выступает в Чемпионшипе – втором по значимости дивизионе в системе футбольных лиг Англии.
  • Из-за кризиса «Дерби» был лишен 12 очков. «Бараны» идут последними с -2 балла на счету. Без штрафа команда Руни делила бы 12-е (из 24-х) место с «Редингом» и «Шеффилд Юнайтед».
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