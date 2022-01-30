Болельщик «Фулхэма» перенес остановку сердца на стадионе «Крэйвен Коттедж», после чего умер в больнице.
Трагический инцидент случился в 29-м туре Чемпионшипа – лондонский клуб дома принимал «Блэкпул». Из-за сердечного приступа фаната матч был отложен на 41 минуту. Мужчине по имени Пол Пэриш оказали экстренную медицинскую помощь прямо на трибунах, после чего доставили в больницу. К сожалению, через несколько часов болельщик скончался.
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«Фулхэм» выразил соболезнования родным и близким умершего болельщика. «Блэкпул» также присоединился к соперникам по недавнему матчу: «Мы все глубоко опечалены известием о кончине Пола. Клуб выражает соболезнования семье Пола и мысленно находится рядом со всеми, кто сейчас связан с «Фулхэмом».
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Фатальные инциденты с болельщиками происходят пугающе часто – в декабре фанат «Крыльев Советов» умер от сердечного приступа прямо на стадионе во время матча с «Рубином».
К счастью, иногда болельщиков все же удается спасти: одному из фанатов стало плохо на матче «Уотфорд» – «Челси». Медицинские бригады бросились к пострадавшему после сигнала Маркоса Алонсо.
В октябре 2021 года похожая ситуация произошла на матче «Тоттенхэма». Тогда спасти болельщика помогли Серхио Регилон и Эрик Дайер.
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