Болельщик «Фулхэма» перенес остановку сердца на стадионе «Крэйвен Коттедж», после чего умер в больнице.

Трагический инцидент случился в 29-м туре Чемпионшипа – лондонский клуб дома принимал «Блэкпул». Из-за сердечного приступа фаната матч был отложен на 41 минуту. Мужчине по имени Пол Пэриш оказали экстренную медицинскую помощь прямо на трибунах, после чего доставили в больницу. К сожалению, через несколько часов болельщик скончался.

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«Фулхэм» выразил соболезнования родным и близким умершего болельщика. «Блэкпул» также присоединился к соперникам по недавнему матчу: «Мы все глубоко опечалены известием о кончине Пола. Клуб выражает соболезнования семье Пола и мысленно находится рядом со всеми, кто сейчас связан с «Фулхэмом».

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