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Парень, которого ты вряд ли знаешь, перешел в Китай за 90 миллионов евро и побил рекорд Обамеянга
Седрик Бакамбю. О чем-нибудь говорит?
Форвард сборной Габона Пьер-Эмерик Обамеянг, перешедший 31 января в «Арсенал» за 63,75 млн евро, всего месяц оставался самым дорогим африканским футболистом в истории.
«Бейцзин Гоань» объявил о подписании контракта с 26-летним Седриком Бакамбю, выступавшим за «Вильярреал». По разным данным, покупка обошлась китайскому клубу на сумму от 73 (SportMediaset) до 90 (ВВС) млн евро.
- Здесь можно заработать много зелени и тоже победить рекорд Обамеянга.
- В сезоне-2017/18 Бакамбю провел 21 матч за «Вильярреал» и забил 14 мячей. В 2015 году «желтая субмарина» заплатила за Седрика всего 7,5 млн евро.
- На молодежном уровне Бакамбю представлял Францию, но летом 2015 года дебютировал за сборную ДР Конго. На его счету уже 16 игр и 7 мячей.
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