Парень, которого ты вряд ли знаешь, перешел в Китай за 90 миллионов евро и побил рекорд Обамеянга

Форвард сборной Габона Пьер-Эмерик Обамеянг, перешедший 31 января в «Арсенал» за 63,75 млн евро, всего месяц оставался самым дорогим африканским футболистом в истории.

«Бейцзин Гоань» объявил о подписании контракта с 26-летним Седриком Бакамбю, выступавшим за «Вильярреал». По разным данным, покупка обошлась китайскому клубу на сумму от 73 (SportMediaset) до 90 (ВВС) млн евро.

Здесь можно заработать много зелени и тоже победить рекорд Обамеянга.

В сезоне-2017/18 Бакамбю провел 21 матч за «Вильярреал» и забил 14 мячей. В 2015 году «желтая субмарина» заплатила за Седрика всего 7,5 млн евро.

На молодежном уровне Бакамбю представлял Францию, но летом 2015 года дебютировал за сборную ДР Конго. На его счету уже 16 игр и 7 мячей.

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