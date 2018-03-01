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Парень, которого ты вряд ли знаешь, перешел в Китай за 90 миллионов евро и побил рекорд Обамеянга

Парень, которого ты вряд ли знаешь, перешел в Китай за 90 миллионов евро и побил рекорд Обамеянга
Eurosport

1 час назадОбновлено 55 мин. назад

Седрик Бакамбю. О чем-нибудь говорит?

Форвард сборной Габона Пьер-Эмерик Обамеянг, перешедший 31 января в «Арсенал» за 63,75 млн евро, всего месяц оставался самым дорогим африканским футболистом в истории.

«Бейцзин Гоань» объявил о подписании контракта с 26-летним Седриком Бакамбю, выступавшим за «Вильярреал». По разным данным, покупка обошлась китайскому клубу на сумму от 73 (SportMediaset) до 90 (ВВС) млн евро.

  • Здесь можно заработать много зелени и тоже победить рекорд Обамеянга.
  • В сезоне-2017/18 Бакамбю провел 21 матч за «Вильярреал» и забил 14 мячей. В 2015 году «желтая субмарина» заплатила за Седрика всего 7,5 млн евро.
  • На молодежном уровне Бакамбю представлял Францию, но летом 2015 года дебютировал за сборную ДР Конго. На его счету уже 16 игр и 7 мячей.

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