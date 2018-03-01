Джексон Мартинес расторг контракт с «Гуанчжоу». Он сыграл 16 матчей за 2 года и срубил 25 миллионов

31-летний форвард Джексон Мартинес расторг контракт с «Гуанчжоу Эвергранд» и стал свободным агентом.

Вероятно, для колумбийца это событие стало окончанием ада, поскольку, по слухам, он не хотел переезжать в Китай.

Мартинес перешел в «Гуанчжоу» из «Атлетико» в феврале 2016 года за 42 млн евро. Он подписал четырехлетний контракт, а его зарплата составила 12,5 млн евро в год.

Тогда же появились сообщения, о нежелании Мартинеса ехать в Азию. На первые вопросы журналистов он ответил, что ни о чем не хочет говорить. Слухи подогрело выражение его лица на презентации.

За два сезона в Китае Джексон сыграл всего 16 матчей, забил каких-то 4 мяча, но зато заработал 25 млн евро. Каждая его игра обошлась «Гунчжоу» в 3,740 млн евро, каждый гол – в 14,962 млн евро.

Ты можешь заработать больше Мартинеса. Тебе даже не надо ехать в Китай.

Ранее такой хитростью воспользовался Тевес: Карлитос тоже разорвал контракт со своим клубом и свалил богатеньким.

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