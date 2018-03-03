Карраско, Гайтан и Фонте стартовали в Китае с поражения 0:8 от клуба Халка и Оскара

Экс-игроки «Атлетико» Николас Гайтан и Янник Карраско ярко дебютировали в Китае за клуб «Далянь Аэрбин». В матче первого тура против «Шанхай СИПГ» бельгиец и аргентинец почувствовали боль – их клуб проиграл 0:8.

В составе «Шанхая» хет-трик оформил Оскар, еще один мяч на счету Халка.

Карраско и Гайтан провели на поле весь матч.

Игроки перешли в «Далянь» в конце февраля. В сумме китайский клуб заплатил за новичков 48 млн евро.

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