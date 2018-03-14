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Аксель Витсель вдохновился прической Маруана Феллайни и тоже превратил голову в уши Микки Мауса

Витсель вдохновился прической Феллайни и тоже превратил голову в уши Микки Мауса
Eurosport

42 мин. назадОбновлено 32 мин. назад

Кто следующий?

Полузащитник «Тяньцзинь Цюаньцзянь» Аксель Витсель залетел в реплаи B/R Football и показал косплей на бомбовую прическу Маруана Феллайни.

Скоро сборная Бельгии сможет составить целую линию полузащиты из клонов важнейшего персонажа The Walt Disney Company.

  • Феллайни вместе с «Манчестер Юнайтед» безвольно вылетел из Лиги чемпионов, проиграв «Севилье» (1:2).
  • Статистика Витселя в китайской Суперлиге-2018 – 2 матча и 1 гол.

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