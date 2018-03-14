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Аксель Витсель вдохновился прической Маруана Феллайни и тоже превратил голову в уши Микки Мауса
Кто следующий?
Полузащитник «Тяньцзинь Цюаньцзянь» Аксель Витсель залетел в реплаи B/R Football и показал косплей на бомбовую прическу Маруана Феллайни.
Скоро сборная Бельгии сможет составить целую линию полузащиты из клонов важнейшего персонажа The Walt Disney Company.
- Феллайни вместе с «Манчестер Юнайтед» безвольно вылетел из Лиги чемпионов, проиграв «Севилье» (1:2).
- Статистика Витселя в китайской Суперлиге-2018 – 2 матча и 1 гол.
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